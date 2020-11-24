التشكيل المتوقع لمباراة دينامو كييف ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا الليلة

يحل فريق برشلونة ضيفًا على دينامو كييف الأوكراني، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، ضمن مباريات الجولة 4 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن برشلونة في مواجهة اليوم، كل من ليونيل ميسي، وفرينكي دي يونج، وجيرارد بيكيه، وسيرجيو بوسكيتس،وسيرجي روبرتو، وصامويل أومتيتي، وأنسو فاتي، ورونالد أراوخو.

واتفقت الصحف الإسبانية، على التشكيل المتوقع لبرشلونة في المباراة، والذي جاء كالتالي..

حارس المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: دست - مينجويزا - بيكيه - ألبا

خط الوسط: ألينيا - بيانيتش - بيدري

خط الهجوم: ديمبلي - كوتينيو - جريزمان.

َويسعي فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المخيب أمام أتلتيكو مدريد، السبت الماضي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني. ويعد فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة، الأول لدييجو سيميوني مع الروخي بلانكوس أمام البلوجرانا في الليجا، منذ توليه قيادة الفريق في ٢٠١١.