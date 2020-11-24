التشكيل المتوقع لمباراة دينامو كييف ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا الليلة

يحل فريق برشلونة ضيفًا على دينامو كييف الأوكراني، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، ضمن مباريات الجولة 4 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويغيب عن برشلونة في مواجهة اليوم، كل من ليونيل ميسي، وفرينكي دي يونج، وجيرارد بيكيه، وسيرجيو بوسكيتس،وسيرجي روبرتو، وصامويل أومتيتي، وأنسو فاتي، ورونالد أراوخو.
واتفقت الصحف الإسبانية، على التشكيل المتوقع لبرشلونة في المباراة، والذي جاء كالتالي..
حارس المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: دست - مينجويزا - بيكيه - ألبا
خط الوسط: ألينيا - بيانيتش - بيدري
خط الهجوم: ديمبلي - كوتينيو - جريزمان.
َويسعي فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المخيب أمام أتلتيكو مدريد، السبت الماضي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.
ويعد فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة، الأول لدييجو سيميوني مع الروخي بلانكوس أمام البلوجرانا في الليجا، منذ توليه قيادة الفريق في ٢٠١١.
وقال رونالد كومان خلال تصريحات صحفية أمس، الإثنين'" تم استبعاد ميسي ودي يونج، من مباراة دينامو كييف، لأن وضع الفريق مريح، في دوري أبطال أوروبا".
وتابع كومان :" ميسي ودي يونج يلعبان الكثير من المباريات، وكان لابد من إراحتهما".
وواصل كومان:" غياب جيرارد بيكيه، سيكون خسارة كبيرة لبرشلونة، خلال الفترة المقبلة.
في المقابل يطمح فريق دينامو كييف الأوكراني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للحفاظ على حظوظه الضعيفة في التأهل إلى الدور المقبل.
كان فريق برشلونة فاز على دينامو كييف بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية ضمن منافسات الجولة الثالثة، التي أقيمت على ملعب كامب نو.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، ويحل يوفنتوس الإيطالي ثانيا بـ 6 نقاط، ودينامو كييف ثاثلا بنقطة وحيدة بفارق الأهداف عن فرينكفاروزي المجري صاحب المركز الأخير.
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