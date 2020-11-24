التاسعة_لتكريم_ال_74 يتصدر تويتر لليوم الثاني على التوالي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #التاسعة_لتكريم_ال_74 وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لليوم التاني على التوالي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

ويلتقى الأهلى والزمالك مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى نهائى مسابقة دوري أبطال إفريقيا فى مباراة يتوقعها الكثيرون إنها ستكون غاية فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة.

وسيكون النهائي القاري هو الأول في تاريخ البطولة الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك، في تاريخهما ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وكذلك أول نهائي بين فريقين من دولة واحدة في القارة السمراء.

وبدأ البعض يتساءل عن إمكانية تأجيل المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك بسبب ارتفاع عدد إصابات كورونا داخل الفريقين عقب إصابة وليد سليمان ومحمود كهربا وصالح جمعة نجوم الأحمر بالفيروس، وفى المقابل إصابة محمود الونش لاعب الزمالك والمدرب مدحت عبدالهادي.

وتشير لوائح الاتحاد الإفريقي الخاصة بإمكانية تأجيل أى مباراة فى نهائيات دوري الأبطال إلى عدم توافر 11 لاعبا بجانب 4 لاعبين فقط احتياطين وفى حال عدم توافر هذا العدد يتم تأجيل اللقاء وهو الأمر الذى يشير إلى أن المباراة بين الأهلى والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا ستقام فى موعدها دون أى تأجيل نتيجة العدد المحدود لإصابات كورونا فى كل فريق منهما وتوافر مجموعة من البدائل لديه.

ويغيب عن الأهلي كل من محمود كهربا وصالح جمعة ووليد سليمان للإصابة بفيروس كورونا من المقيدين أفريقيا والثنائي محمد شريف وأحمد ياسر ريان بكورونا وهما غير مقيدين أفريقيا بجانب شريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور وأحمد فتحي بسبب رحيلهم عن صفوف الفريق، ووليد أزارو الذي رحل للاتفاق السعودي.

ويخشى المارد الأحمر من وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا في المسحة التي يخضع لها الفريق الأربعاء من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتفاعل عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء عبر تويتر عن انتظارهم البطولة التاسعة وتشجيع ناديهم، وفيما يلي أهم التعليقات: