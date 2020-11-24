مرتضى منصور رايح جاي| الكاف يمنحه قبلة الحياة.. والأولمبية تتمسك بمنعه من نهائى إفريقيا

حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها داخل الشارع الكروى بشأن حضور مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلى، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى نهائي دورى أبطال إفريقيا .

وكان مرتضى منصور ، أكد حضوره المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلى لدعم الفريق الأبيض ومؤازرته لحصد لقب الأميرة السمراء والفوز على الأحمر .

الأمر الذى تم رفضه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية ، والتي ارسلت خطابا إلى اتحاد كرة القدم خلال الساعات الماضية تطالب بمنع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ،من حضور مباراة نهائى دوري أبطال إفريقيا .

وأكدت اللجنة الأولمبية ، في خطابها إلى اتحاد الكرة ضرورة مخاطبة الكاف من جانب الاتحاد لمنع مرتضى منصور من حضور المباراة النهائية كونه صادر قرار ضده بالإيقاف لمدة 4 سنوات ومنعه من التواجد فى أى نشاط رياضى .



ويعانى مرتضى منصور من الإيقاف لمدة 4 سنوات، بعد صدور قرار ضده من قبل اللجنة الأولمبية المصرية والتى منعته من ممارسة أى نشاط رياضى طوال فترة 4 سنوات بسبب شكاوى مقدمه ضده من جهات عدة وعلى رأسها الأهلى واتحاد كرة القدم .

وفى هذا السياق ، أكد مصدر مطلع، انه لا توجد أى أزمة فى حضور مرتضى منصور نهائى إفريقيا ومساندة فريقه ، مشيرا إلى أن إيقافه من اللجنة الأولمبية أمر داخلى لا علاقة للكاف به ، مؤكدا أن من حق رئيس الزمالك الحالى حضور المباراة ومؤازرة فريقه شأنه أن مجلس إدارة النادى الأهلى .



ويحاول اتحاد الكرة فى الوقت الحالى الضغط بقوة على الكاف لمنع حضور مرتضى منصور المباراة النهائية استجابة لرغبة اللجنة الأولمبية ، ولكن فرص رئيس الزمالك قوية حتى الآن فى حضور المباراة ومؤازرة الفريق الأبيض من مدرجات استاد القاهرة .



وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، جلسة مع لاعبي الفريق الكروي قبل مباراة الأهلي المقرر لها مساء الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور للاعبي الزمالك:”أنا سعيد بالروح القتالية التي ظهرتم عليها أمام نادي مصر وكنا نلاعب المنافس والحكم محمود عاشور الذي بذل كل جهد من أجل خسارتكم بعدم احتساب هدف وركلات جزاء، واتمنى أن تكون الروح مستمرة في الفترة المقبلة مع المدرب العبقري الذي استطاع تغيير شكل الفريق بالتغييرات”.

وأضاف : “مباراة الجمعة أمام الأهلي، لا أريد أن أرى أي احداث التي رأيتها في مباراة السوبر المصري بالإمارات، البلد لا تحتمل أي استفزازات .. أريد أن أفوز على الأهلي لكن بشرف، وعلينا أن لا نستجيب لأي استفزازات من لاعبي الأهلي وأريد التركيز حتى نفوز.. الزمالك لا يقع طالما يملك النادي جماهير بالملايين .. الفوز يجلب السعادة للجماهير ويثقون فيكم ويقفون خلفكم .. جماهير الزمالك هي أعظم جماهير رأيتها في حياتي وما أشاهده من مساندة يدل على أنه جمهور عظيم وعليكم اسعادهم”.

وتابع: “هل كان هناك أمل بالفوز على الترجي في قطر؟ أو الهلال في السعودية، أو الأهلي في السوبر أو الدوري، والفوز على الرجاء في المباراتين.. لا أجد فريقا أفضل منكم في أفريقيا وثقوا في أنفسكم وفي موهبتكم .. كل لاعبي الزمالك ممتازون.. لا أريد الحديث عن المكافآت لأنها ليست القضية، هدفنا هو إسعاد الجماهير التي تحارب الجميع من أجلكم، أريد أن أرى كلا منكم أن يلعب بأعصاب هادئة وأن يثق كل لاعب أنه أفضل لاعب في أفريقيا في مركزه.. ألعبوا بأعصاب هادئة والتوفيق من الله .. القدر كتب أن يتعرض أوناجم للإصابة ويدخل بدلًا منه أسامة فيصل الذي كان خارج القائمة لكنه ظهر في القائمة وشارك في اللحظات الأخيرة ليسجل هدف أعاد الأمل للزمالك”.