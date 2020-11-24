أخبار الرياضة.. شرط وحيد لتأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بـ كورونا

نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

شهدت الساعات القليلة الماضية تصاعدا ملحوظا فى عدد إصابات كورونا فى فريقي كرة القدم بالنادى الأهلى والزمالك قبل المواجهة المرتقبة بينهما فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .

كشف الإعلامى أحمد شوبير آخر تطورات إصابات كورونا داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قبل مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.

أكدت مصادر خاصة لموقع "دوت الخليج" أن نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمس، الاثنين، جاءت سلبية.

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا إلى اتحاد كرة القدم خلال الساعات الماضية تطالب بمنع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ،من حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلى فى نهائى دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة .

كشفت مصادر خاصة أن محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لم يخضع لمسحة طبية امس برفقة ابناء الرداء الأحمر.

وجه الإعلامى أحمد شوبير، رسالة إلى المهندس هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى، بعد العقوبات الأخيرة التى أصدرها الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا ضد أحمد أحمد رئيس كاف بسبب تورطه فى قضايا فساد مالى.

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، وصية عمرو فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي السابق، قبل وفاته.

وجه المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، رسالة إلى عشاق نادي الأهلى والزمالك قبل المباراة المرتقبة بينهما فى نهائى دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

أكد تقرير مغربي، اليوم، الثلاثاء، أن المغربي فوزي لقجع النائب الثاني لـ أحمد أحمد رئيس الكاف المعزول، بات قريبا من تولي رئاسة الاتحاد الافريقي.