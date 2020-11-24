خاص.. عبد الرحمن مجدي يفاضل بين الاهلي وبيراميدز بعد إنهاء علاقته بالإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، بيع عبدالرحمن مجدي نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر مقرب من "عبدالرحمن مجدي" أنه تلقى عرضًا شفيًا من النادي الأهلي والآخر من بيراميدز، ويقترب من الرحيل عن الإسماعيلي.

وأضاف "المصدر" إن الإسماعيلي إستقر على رحيل اللاعب، للمقابل الأعلى ماديًا ليستفيد النادي من الإستغناء عن اللاعب.

ومن المقرر أن يحسم ملف رحيل اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، في حالة إرسال عرض رسمي للنادي الإسماعيلي.

يذكر أن أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مباريات الإسماعيلى خلال منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى والمقرر لها 9 ديسمبر المقبل.

وشهدت المباريات عن مواجهة الإسماعيلى فريقى الأهلى والزمالك فى الجولتين الثانية عشرة والثالثة عشرة.

الجولة الأولى

المصرى – الإسماعيلى

الجولة الثانية

الإسماعيلى – الإنتاج الحربى

الجولة الثالثة

الجونة – الإسماعيلى

الجولة الرابعة

الإسماعيلى – البنك الأهلى

الجولة الخامسة

أسوان – الإسماعيلى

الجولة السادسة

الإسماعيلى – المقاولون العرب

الجولة السابعة

مصر المقاصة – الإسماعيلى

الجولة الثامنة

الإسماعيلى – بيراميدز

الجولة التاسعة

غزل المحلة – الإسماعيلى

الجولة العاشرة

الإسماعيلى – سموحة

الجولة الحادية عشر

الاتحاد السكندرى – الإسماعيلى

الجولة الثانية عشر

الإسماعيلى – الأهلى

الجولة الثالثة عشر

الزمالك – الإسماعيلى

الجولة الرابعة عشر

الإسماعيلى – انبى

الجولة الخامسة عشر

وادى دجلة- الإسماعيلى

الجولة السادسة عشر

طلائع الجيش- الإسماعيلى

الجولة السابعة عشر

الإسماعيلى – سيراميكا