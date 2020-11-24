قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، بيع عبدالرحمن مجدي نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وأكد مصدر مقرب من "عبدالرحمن مجدي" أنه تلقى عرضًا شفيًا من النادي الأهلي والآخر من بيراميدز، ويقترب من الرحيل عن الإسماعيلي.
وأضاف "المصدر" إن الإسماعيلي إستقر على رحيل اللاعب، للمقابل الأعلى ماديًا ليستفيد النادي من الإستغناء عن اللاعب.
ومن المقرر أن يحسم ملف رحيل اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، في حالة إرسال عرض رسمي للنادي الإسماعيلي.
يذكر أن أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مباريات الإسماعيلى خلال منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى والمقرر لها 9 ديسمبر المقبل.
وشهدت المباريات عن مواجهة الإسماعيلى فريقى الأهلى والزمالك فى الجولتين الثانية عشرة والثالثة عشرة.
الجولة الأولى
المصرى – الإسماعيلى
الجولة الثانية
الإسماعيلى – الإنتاج الحربى
الجولة الثالثة
الجونة – الإسماعيلى
الجولة الرابعة
الإسماعيلى – البنك الأهلى
الجولة الخامسة
أسوان – الإسماعيلى
الجولة السادسة
الإسماعيلى – المقاولون العرب
الجولة السابعة
مصر المقاصة – الإسماعيلى
الجولة الثامنة
الإسماعيلى – بيراميدز
الجولة التاسعة
غزل المحلة – الإسماعيلى
الجولة العاشرة
الإسماعيلى – سموحة
الجولة الحادية عشر
الاتحاد السكندرى – الإسماعيلى
الجولة الثانية عشر
الإسماعيلى – الأهلى
الجولة الثالثة عشر
الزمالك – الإسماعيلى
الجولة الرابعة عشر
الإسماعيلى – انبى
الجولة الخامسة عشر
وادى دجلة- الإسماعيلى
الجولة السادسة عشر
طلائع الجيش- الإسماعيلى
الجولة السابعة عشر
الإسماعيلى – سيراميكا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص.. عبد الرحمن مجدي يفاضل بين الاهلي وبيراميدز بعد إنهاء علاقته بالإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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