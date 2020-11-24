أحمد عبد الدايم ينسحب من انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

قرر أحمد عبد الدايم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة الطائرة، الإنسحاب من سباق الترشح على رئاسة اتحاد اللعبة، والمقرر له يوم 11 ديسمبر المقبل.
ليتبقى 3 مرشحين على مقعد الرئيس وهم "شريف الشمرلي - عبد الحميد الوسيمي - فؤاد عبد السلام".
الجدير بالذكر أن لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية المصرية قد أعادت أحمد عبد الدايم مساء أمس لسباق الترشح من جديد، قبل أن يعلن اليوم عن انسحابه من السباق بشكل رسمي.
ويقود المجلس المنتخب اللعبة لمدة عام وتحديدًا حتى الإنتهاء من دورة الألعاب الأولمبية الجديدة والمقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية "طوكيو" خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس 2021.
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