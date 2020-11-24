أحمد عبد الدايم ينسحب من انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

قرر أحمد عبد الدايم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة الطائرة، الإنسحاب من سباق الترشح على رئاسة اتحاد اللعبة، والمقرر له يوم 11 ديسمبر المقبل.

ليتبقى 3 مرشحين على مقعد الرئيس وهم "شريف الشمرلي - عبد الحميد الوسيمي - فؤاد عبد السلام".

الجدير بالذكر أن لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية المصرية قد أعادت أحمد عبد الدايم مساء أمس لسباق الترشح من جديد، قبل أن يعلن اليوم عن انسحابه من السباق بشكل رسمي.

ويقود المجلس المنتخب اللعبة لمدة عام وتحديدًا حتى الإنتهاء من دورة الألعاب الأولمبية الجديدة والمقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية "طوكيو" خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس 2021.