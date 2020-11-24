نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني رمزي في قناة الأهلي.. كذب ولو صدق! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سارع هاني رمزي مقدم برنامج البيت الكبير على فضائية النادي الأهلي بنفي خبر نشره "الفجر الرياضي" حول تلقي مويرا موسيماني زوجة ووكيلة أعمال بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء عرضًا من الدوري الإماراتي تمهيدًا لعرضه عليه بعد الانتهاء من مباراة الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وركز هاني رمزي على قناة الأهلي على أنه ليس من المنطقى الكلام عن عروض لموسيماني قبل النهائي الإفريقي وكأن محرر "الفجر الرياضي" يعمل في قناة النادي الرسمية حيث يجب أن يكون معه على طول الخط من أجل عدم زعزعة الاستقرار – الكلمة التي يتهم بها أي مسئول الإعلام عند دفاعه عن مواقفه حتى لو كانت خاطئة".

وقال رمزي: "هناك نوع تسويقي رخيص بإثارة الشائعات الكاذبة حول النادي الأهلي وسنتصدى لها ففي الأهلي تعودنا على مثل هذه الأمور، وقناة الأهلي دورها توضيح الحقائق الجماهير.. فرقعة إعلامية وأخبار كاذبة عن الأهلي وموسيماني والبعض يستغل أن زوجة موسيماني هي وكيلة أعماله ويروّج لوجود عرض إماراتي للمدرب الجنوب إفريقي لزعزعة استقرار الفريق قبل نهائي القرن".

وإلى هاني رمزي المدافع عن المنطق والاستقرار نقول:

- هل كان من المنطقي أن يفكر رينيه فايلر في الرحيل عن الأهلي قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكنه حدث بل إن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لم يهتم بنصف النهائي وفسخ عقده انتصارًا لمباديء القلعة الحمراء

- هل كان من المنطقي أن يرحل كارتيرون عن الزمالك وهو الذي توج معه بالألقاب ووصل به إلى نصف النهائي الإفريقي؟.. لمن يكن منطقيًا وقتها لكنه حدث

هل كان من المنطقى – باعتبارك من هواة الكرة الأوروبية- أن يرحل زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد وهو المتوج معه بدوري أبطال أوروبا.. لم يكن منطقيًا لكنه فجأة عقد مؤتمرًا صحفيًا ورحل

- إذا كانت الأمور كذلك لم لا نتكتم على كل أخبار إصابات لاعبي الأهلي والزمالك -شفاهم الله- بفيروس كورونا من أجل عدم زعرعة استقرار الأجهزة الفنية في القطبي؟!

- لماذا لم تأت بالنفي من زوجة موسيماني نفسها أم أنها لا تريد أن تتكلم في هذا الموضوع من أجل الاستقرار؟!

وإليكم ما نشره "الفجر الرياضي" عن عرض إماراتي في الطريق إلى بيتسو موسيماني:

عرض إماراتي مفاجأة لـ موسيماني للرحيل عن الأهلي