تايمز: مانشستر سيتي يدرس التعاقد مع "ميسي" 10 سنوات

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني لمدة 10 أعوام مقبلة. قالت صحيفة ذا تايمز الإنجليزية اليوم الإثنين: "سيقدم مسؤولي السيتي عقداً ضخماً إلى ليونيل، مبني على 3 مراحل مهمة: المرحلة الأولى سيلعب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي المرحلة الثانية سيختار البرغوث اللعب لأحد الأندية المملوكة للنادي المرحلة الأخيرة سيكون سفيراً عالمياً لمجموعة السيتي