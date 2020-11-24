نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف: حضور الجماهير مرتبط بموقف السلطات الأمنية والصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير الأهلي والزمالك، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن حضور الجماهير في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي سيتم إعلانه اليوم الثلاثاء.

وكان سامسون أدامو رئيس لجنة مسابقات بالاتحاد الإفريقي، أن القرار النهائي بشأن حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي، سيتم الإعلان عنه اليوم.

وأشار إلى أن هناك اجتماع تم عقده مؤخرا مع السلطات وتمت مناقشة أمر حضور الجماهير، موضحا أنه سوف يحصلون على قرار نهائي بهذا الشأن الثلاثاء على أقصى تقدير.

وواصل، " إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر ووجود الأهلي والزمالك في هذا الحدث يجعلنا نتمنى أن يكون هناك حضور جماهيري".

واتم، "أمر حضور الجماهير مرتبط بموقف السلطات الأمنية والصحية، والعدد الذي يمكن السماح له بالدخول، وأيضًا إذا كانت الإجراءات سيتم احترامها بشكل آمن، وإلا لن يكون هناك جماهير، مع الأسف".

جدير بالذكر أن الأهلي يلاقي الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.