نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرلو يُعلن قائمة يوفنتوس لمباراة فيرينكفاروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، أندريا بيرلو، عن قائمة اللاعبين الذين سيواجهون مساء اليوم فيرينكفاروس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة يوفنتوس لمباراة فيرينكفاروس

حراسة المرمى: تشيزني، بينسوليو، إسرائيل.

الدفاع: دي ليخت، ساندرو، دانيلو، كوادرادو، دراجوسين، فرابوتا.

الوسط: آرثر، رامسي، ماكيني، كييزا، رابيو، بينتانكور، برناردسكي، بورتانوفا، كولوسوفيسكي.

الهجوم: رونالدو، موراتا، ديبالا.

ويستضيف يوفنتوس منافسه المجري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "أليانز" بقيادة الحكم الألماني الدولي، دانيال شيبرت.