نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فادي نجاح يفتح النار على بتروجيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه فادي نجاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب اللوم تجاه مسئولي نادي بتروجيت وذلك بسبب عدم حصوله على بعض المستحقات المالية.

وتواجد نجاح في النادي البترولي موسم 2013 – 2014 قبل الرحيل وإستقر به الحال الموسم الماضي في كتيبة عماد النحاس ونجح في الوصول معهم للمركز الرابع.

وقال فادي نجاح عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "نادي بتروجيت من أسوأ الأندية التي لعبت لها و الأسوأ من النواحي الإدارية!".

وأكمل: "لدى شكوى ضدهم منذ ٥ سنوات في اتحاد الكرة و حُكم لي بأموالي المستحقة منهم لكنهم يماطلون بطريقة عجيبة، ولا أعرف لماذا يصممون على أكل حقوق الناس، ولست وحدي الذي تقدم بشكوى ضدهم، لكنهم ٨٠٪ من الذين مثلوا النادي!!".

واختتم :" بطريقتهم السيئة هذة لن يتقدموا أبداً خطوة للأمام وبإذن الله للدرجات الأدنى كل موسم رياضي لحين اندثارهم نهائياً حتي يعطون كل ذى حقٍ حقه!".