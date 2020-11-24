نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقع في مأزق كبير بسبب مدربه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وجود أزمة طاحنة ضربت أروقة نادي الأهلي وذلك بسبب المدير الفني لمنتخب صربيا.

وقالت صحيفة " موندو الصربية " أن جوبيسا تومباكوفيتش المدير الفني للمنتخب الصربي باتت أيامه معدوده بسبب سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.

واشارت إلى أن الاتحاد الصربي يسعى لإقالته وتعيين مواطنه فلادان ميلويفيتش مدرب الاهلي السعودي في منصبه في الوقت الذي يرتبط فيه فلادان بعقد مع نادي أهلي جدة السعودي حتى أغسطس القادم، لكنه لا يشعر بالرضا تجاه إدارة النادي التي لم تلب مطالبه.