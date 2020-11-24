نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محارب: طارق العشري وراء إنتقالي للطلائع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش أنه سعيد للغاية بالإنضمام للفريق العسكري خاصةً أنه يُعتبر واحد من الصفقات الجديدة لكتيبة طارق العشري.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها محارب قال:" جدية المفاوضات من جانب إدارة طلائع الجيش، وتمسك طارق العشري المدير الفني للفريق بالحصول على خدماتي، أمور جعلتني أرغب في إتمام الصفقة".

وتحدث لاعب الأهلي السابق عن نهائي القرن قائلا: "أتمنى أن يتوج الأحمر باللقب القاري باعتباري كنت لاعبا سابقا في القلعة الحمراء، ولكن المواجهة ستكون في قمة الصعوبة وأتوقع حصد الأهلي للقب".