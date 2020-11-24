نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو: أوفيت بوعدي لريجيلون بعد خسارة الرهان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز الإنجلييزي أنه أوفى بأحد وعوده للاعبي السبيرز وتكلف مبلغ 500 جنية إسترليني.

ونشر مورينيو، اليوم الثلاثاء، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام" وإلى جواره ريجيلون، ومن أمامهما طاولة يوجد عليها نوع من اللحوم التقليدية في البرتغال، وإسبانيا وعلق على تلك الصورة: "الوعد يبقى وعدًا.. الأمر كلفني 500 جنيه إسترليني، لكني أحافظ على وعودي".

ولم يتضح بعد ما هو الرهان الذي جمع الثنائي والذي كلف مورينيو شراء ذلك اللحم، ولكن هناك تكهنات بشأن وعد قطعه ريجيلون على نفسه بأن ينتصر توتنهام على مانشستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، وهو ما حدث بنتيجة (2-0).