نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي فرانكفورت يعلن إصابة أيمن برقوق بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفحوصات الطبية اليوم الثلاثاء عن إصابة لاعب خط وسط نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني أيمن برقوق بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكر النادي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"اللاعب البالغ من العمر 22 عاما اشتكى من صداع أمس الاثنين وخضع لفحص كوفيد-19 كإجراء احترازي. جاءت نتيجة الفحص إيجابية ويخضع برقوق الآن للعزل."

وقبل مباراة الفريق أمام لايبزج مطلع هذا الاسبوع في الدوري الألماني، كان فحص اللاعب قد جاء بنتائج سلبية، ولم يشارك في مران يوم الأحد لظروف خاصة.

وأضاف آينتراخت فرانكفورت :"لم يختلط بالفريق في هذا الوقت، وبالتالي ليست هناك خطورة من انتقال العدوى."

وأكد النادي أن برقوق سيغيب عن مباراة الفريق المقررة أمام يونيون برلين يوم السبت المقبل.