نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المريخ البورسعيدي ومال تعويض الموسم الماضي بجهاز وصفقات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الجديد من دوري القسم الثاني ، ليبدأ كل فريق في جمع نتائج أجهزة فنية جديدة و صفقات وفترات اعداد تخللها وديات .

وهو حال فريق المريخ البورسعيدي والذي يشارك في الدوري ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم فرق القاهرة و القناة ، والذي يبدأ الموسم بجهاز فني جديد ، ولديه طموح تعويض اخفاقات الموسم الماضي وتراجع المستوى والذي جعله في دائرة الخطر والهبوط الرسمي لولا قرار اللجنة الخماسية بإلغاءه .

الجهاز الفني

يضم الجهاز الفني للمريخ كلا من : عبده بدرية مديرا لقطاع الكرة و أسامة سلامة مدير الكرة و احمد عبد العزيز مدير فني و هيثم الشامي مدرب عام و سمير أبو النور مدرب عام و ياسر سليمان مدرب حراس مرمى و محمد ابراهيم بوكشا مدير اداري و معتز صلاح طبيب و طارق شلبي اخصائي علاج طبيعي و عمر شلبي أخصائي تأهيل و ابراهيم مشكاك مسؤل مهمات

الصفقات

تعاقد المريخ مع عدد من اللاعبين : خالد أشرف من الاعلاميين و محمد عبد الواحد من بلدية المحلة و احمد ابراهيم بلدية المحلة و حازم أحمد لاعب بيراميدز السابق و بلال عارف من نجوم المستقبل و حمادة أحمد من الجونة و أحمد هاشم من بيلا وعبد الله نادي و عاد للفريق الحارس أشرف بخيت " العنكبوت " ، وجاء على سبيل الاعارة حسام عياد حارس المصري .

القائمة النهائية

ضمت القائمة النهائية للفريق ٢٣ لاعب تمثلوا في وجود كلا من : محمود أجوجو و عمر عدلي و شوقي فتحي و أحمد عبد الرازق و أحمد حمزة و عبد الله النادي و احمد هاشم و عبد الله ناصر و بلال عارف و حمادة احمد و محمد سعيد و محمد عبد الواحد و محمد علاء و حازم عارف و اسامة سعيد و اندرسون و خالد اشرف و اسلام عوض و احمد ابراهيم و محمد اسامة و السيد النجدي و اشرف بخيت و محمود علاء .

فترة الاعداد

خاض المريخ خلال الاعداد التي بدأت متأخرة بسبب انشغال المدير الفني الجديد بخوض الترقي مع فريقه السابق الرباط و الأنوار حيث نجح في الصعود معهم للقسم الثالث ، وقد خاض الفريق ٣ وديات امام الجمارك البورسعيدي و ابو كبير و مياه الدقهلية ولم تتاح الفرصة لاقامة معسكر خارج بورسعيد .

مباريات الدور الأول

١ - المريخ و النجوم

٢ - كوكاكولا و المريخ

٣ - المريخ و السكة الحديد

٤ - الترسانة و المريخ

٥ - المريخ و بتروجيت

٦ - طنطا و المريخ

٧ - السويس و المريخ

٨ - المريخ و مصر

٩ - الداخلية و المريخ

١٠ - المريخ و شبين

١١ - الزرقا و المريخ

١٢ - المريخ و سرس الليان

١٣ - النصر و المريخ

١٤ - المريخ و القناة

١٥ - بورتو و المريخ