نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المريخ البورسعيدي وأمال تعويض الموسم الماضي بجهاز وصفقات جديدة في المقال التالي
وهو حال فريق المريخ البورسعيدي والذي يشارك في الدوري ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم فرق القاهرة و القناة ، والذي يبدأ الموسم بجهاز فني جديد ، ولديه طموح تعويض اخفاقات الموسم الماضي وتراجع المستوى والذي جعله في دائرة الخطر والهبوط الرسمي لولا قرار اللجنة الخماسية بإلغاءه .
الجهاز الفني
يضم الجهاز الفني للمريخ كلا من : عبده بدرية مديرا لقطاع الكرة و أسامة سلامة مدير الكرة و احمد عبد العزيز مدير فني و هيثم الشامي مدرب عام و سمير أبو النور مدرب عام و ياسر سليمان مدرب حراس مرمى و محمد ابراهيم بوكشا مدير اداري و معتز صلاح طبيب و طارق شلبي اخصائي علاج طبيعي و عمر شلبي أخصائي تأهيل و ابراهيم مشكاك مسؤل مهمات
الصفقات
تعاقد المريخ مع عدد من اللاعبين : خالد أشرف من الاعلاميين و محمد عبد الواحد من بلدية المحلة و احمد ابراهيم بلدية المحلة و حازم أحمد لاعب بيراميدز السابق و بلال عارف من نجوم المستقبل و حمادة أحمد من الجونة و أحمد هاشم من بيلا وعبد الله نادي و عاد للفريق الحارس أشرف بخيت " العنكبوت " ، وجاء على سبيل الاعارة حسام عياد حارس المصري .
القائمة النهائية
ضمت القائمة النهائية للفريق ٢٣ لاعب تمثلوا في وجود كلا من : محمود أجوجو و عمر عدلي و شوقي فتحي و أحمد عبد الرازق و أحمد حمزة و عبد الله النادي و احمد هاشم و عبد الله ناصر و بلال عارف و حمادة احمد و محمد سعيد و محمد عبد الواحد و محمد علاء و حازم عارف و اسامة سعيد و اندرسون و خالد اشرف و اسلام عوض و احمد ابراهيم و محمد اسامة و السيد النجدي و اشرف بخيت و محمود علاء .
فترة الاعداد
خاض المريخ خلال الاعداد التي بدأت متأخرة بسبب انشغال المدير الفني الجديد بخوض الترقي مع فريقه السابق الرباط و الأنوار حيث نجح في الصعود معهم للقسم الثالث ، وقد خاض الفريق ٣ وديات امام الجمارك البورسعيدي و ابو كبير و مياه الدقهلية ولم تتاح الفرصة لاقامة معسكر خارج بورسعيد .
مباريات الدور الأول
١ - المريخ و النجوم
٢ - كوكاكولا و المريخ
٣ - المريخ و السكة الحديد
٤ - الترسانة و المريخ
٥ - المريخ و بتروجيت
٦ - طنطا و المريخ
٧ - السويس و المريخ
٨ - المريخ و مصر
٩ - الداخلية و المريخ
١٠ - المريخ و شبين
١١ - الزرقا و المريخ
١٢ - المريخ و سرس الليان
١٣ - النصر و المريخ
١٤ - المريخ و القناة
١٥ - بورتو و المريخ