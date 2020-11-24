الرياضة

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج فى دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الثلاثاء موقعة لايبزيج ضد باريس سان جيرمان والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال اوروبا.

ومن المُنتظر أن يدخل الفريق الباريسي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى: كيلور نافاس

 

الدفاع: باكير – ديالو – ماركينيوس – فلورينزى

 

خط الوسط : باريديس – هيريرا – دى ماريا – نيمار

 

الهجوم: كيان – مبابى

فيما سيلعب لايبزيج وفق الأسماء الآتية :-

حراسة المرمى: جولاسى

 

الدفاع: كوناتى – أوباميكانو – أوربان

 

خط الوسط: موكيلى – سابيتزير – كامبل – انجيلينو

 

الهجوم: فرسبرج – اولمو - نكونكو

ويحتل لايبزيج المركز الثانى فى المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث بثلاثة نقاط.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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