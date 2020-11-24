نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج فى دوري أبطال أوروبا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الثلاثاء موقعة لايبزيج ضد باريس سان جيرمان والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال اوروبا.
ومن المُنتظر أن يدخل الفريق الباريسي المباراة بالتشكيل التالي :-
حراسة المرمى: كيلور نافاس
الدفاع: باكير – ديالو – ماركينيوس – فلورينزى
خط الوسط : باريديس – هيريرا – دى ماريا – نيمار
الهجوم: كيان – مبابى
فيما سيلعب لايبزيج وفق الأسماء الآتية :-
حراسة المرمى: جولاسى
الدفاع: كوناتى – أوباميكانو – أوربان
خط الوسط: موكيلى – سابيتزير – كامبل – انجيلينو
الهجوم: فرسبرج – اولمو - نكونكو
ويحتل لايبزيج المركز الثانى فى المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث بثلاثة نقاط.