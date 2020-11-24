نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العويس يطلب السماح من جماهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم محمد العويس حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي بإعتذاره إلى جمهور النادي عقب مباراة الشباب التي جمعت الفريقان يوم أمس الإثنين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وارتكب العويس خطأً فادحًا، تسبب في إحراز الشباب الهدف الثاني في شباك الأهلي، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأعرب العويس في حديثه لقناة "السعودية الرياضية"، عن أسفه بسبب المستوى الذي ظهر به خلال المباراة، مؤكدا أن فريقه خسر نقطتين ثمينتين.

وطلب الحارس من جمهور الأهلي، مسامحته على أخطاء مباراة الشباب، ووعدهم بتقديم الأفضل خلال المباريات المقبلة.