لـ 10 سنوات .. عرض خرافي من مانشستر سيتي لضم ميسي

كشفت تقارير صحفية عن وجود عرض خرافي من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو 2021، وارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى مانشستر سيتي عدة مرات في ظل الأزمات التي يمر بها داخل العملاق الكتالوني.

وأكدت صحيفة تايمز البريطانية إلى أن هناك عرضا خرافيا من مانشستر سيتي بتقديمه عقدًا لمدة 10 سنوات قادمة، وحينها سيبلغ ميسي من العمر 43 عامًا.

وتابعت : " يضمن العرض لميسي البقاء في فريق المدرب، بيب جوارديولا، لعدة سنوات ثم الانتقال إلى أحد الفرق التابعة لمجموعة "سيتي فوتبول جروب" مثل يوكوهاما مارينوس الياباني، ملبورن سيتي الأسترالي.

وأختتمت : " يرغب أيضًا نادي مانشستر سيتي والمجموعة الإماراتية المالكة لأسهمه أن يكون ميسي سفيرًا لهم في جميع أنحاء العالم واستخدامه كواجهة مميزة بعد النجاح الذي حققه على مدار السنوات الماضية "..

لم يحسم ميسي مستقبله مع برشلونة حتى الآن ، ولكن ما زال أمامه وقت طويل من أجل اتخاذ قراره النهائي حتى 30 يونيو المقبل حيث ينتهي هقده مثلما ذكرنا بالصيف القادم.

ويحل فريق برشلونة ضيفًا على دينامو كييف الأوكراني، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، ضمن مباريات الجولة 4 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن برشلونة في مواجهة اليوم، كل من ليونيل ميسي، وفرينكي دي يونج، وجيرارد بيكيه، وسيرجيو بوسكيتس،وسيرجي روبرتو، وصامويل أومتيتي، وأنسو فاتي، ورونالد أراوخو.

واتفقت الصحف الإسبانية، على التشكيل المتوقع لبرشلونة في المباراة، والذي جاء كالتالي..

حارس المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: دست - مينجويزا - بيكيه - ألبا

خط الوسط: ألينيا - بيانيتش - بيدري

خط الهجوم: ديمبلي - كوتينيو - جريزمان.

َويسعي فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم اليوم، بعد السقوط المخيب أمام أتلتيكو مدريد، السبت الماضي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويعد فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة، هو الأول لدييجو سيميوني مع الروخي بلانكوس أمام البلوجرانا في الليجا، منذ توليه قيادة الفريق في ٢٠١١.

وقال رونالد كومان خلال تصريحات صحفية أمس، الإثنين'" تم استبعاد ميسي ودي يونج، من مباراة دينامو كييف، لأن وضع الفريق مريح، في دوري أبطال أوروبا".

وتابع كومان :" ميسي ودي يونج يلعبان الكثير من المباريات، وكان لابد من إراحتهما".

وواصل كومان:" غياب جيرارد بيكيه، سيكون خسارة كبيرة لبرشلونة، خلال الفترة المقبلة.

في المقابل يطمح فريق دينامو كييف الأوكراني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للحفاظ على حظوظه الضعيفة في التأهل إلى الدور المقبل.

كان فريق برشلونة فاز على دينامو كييف بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية ضمن منافسات الجولة الثالثة، التي أقيمت على ملعب كامب نو.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، ويحل يوفنتوس الإيطالي ثانيا بـ 6 نقاط، ودينامو كييف ثاثلا بنقطة وحيدة بفارق الأهداف عن فرينكفاروزي المجري صاحب المركز الأخير.