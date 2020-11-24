صدمة لعشاق الملكي.. نجم ريال مدريد المنحوس يرحل عن قلعة البيرنابيو مجانا

قررت إدارة ريال مدريد الإسباني، رحيل لوكاس فاسكيز جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات المقبلة؛ بعد موافقة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وينتهي تعاقد فاسكيز مع ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري، حيث يحق له مغادرة الفريق الملكي مجانا في الصيف المقبل.

وتعادل نادي ريال مدريد المباراة الماضية ، مع نظيره فياريال، بهدف لمثلهما، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

هدف ريال مدريد أحرزه المهاجم ماريانو دياز في الدقيقة الثانية برأسية رائعة، مستغلًا الكرة العرضية التي أرسلها زميله كارفخال، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أحرز جيرارد مورينو هدف التعادل لـ فياريال من ضربة جزاء في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 17 في المركز الرابع، ورصيد فياريال للنقطة 19 في المركز الثاني.

وأعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الأساسي لمواجهة فياريال، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد العديد من الغيابات، أبرزها راموس وبنزيما وكاسيميرو .

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفخال - فاران - ناتشو - هازارد - ميندي

خط الوسط: مودريتش - توني كروس - أوديجارد.

خط الهجوم: هازارد - ماريانو - فاسكيز.

ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للارتقاء إلى المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الليجا.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن أمس، الجمعة، عن إصابة مهاجم الفريق، الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

نادي ريال مدريد نشر بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت ، قال فيه:" ريال مدريد يعلن أن المسحة التي خضع لها لوكا يوفيتش صباح اليوم الجمعة للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية."

وعاد البلجيكي إيدين هازارد إلى تشكيل ريال مدريد الأساسي، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

في المقابل يطمح فياريال ريال الذي يقدم نتائج مميزة في الدوري الإسباني هذا الموسم، في انتزاع الثلاث نقاط من الملكي، لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني مؤقتا.

وتشهد مسابقة الدوري الإسباني اليوم أيضا مواجهة من العيار الثقيل، حيث يلتقي فريق أتلتيكو مدريد مع برشلونة، في تمام العاشرة مساء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحسين وضعه السيئ الدوري الإسباني، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويستعيد برشلونة خدمات نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو في مباراة اليوم، بعد غياب دام نحو 26 يوما، بسبب معاناته من إصابة عضلية تعرض لها خلال الكلاسيكو الشهر الماضي، بينما سيغيب فاتي بسبب إجرائه عملية جراحية في غضروف الركبة.

قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد:

في حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو أرناو تيناس.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، جيرارد بيكيه، أوسكار مينجويزا جارسيا، كليمونت لينجليت، جونيور فيربو، جوردي ألبا.

خط الوسط: ألينيا، ميراليم بيانيتش، ريكي بويج، فيليبي كوتينيو، سيرجيو روبيرتو، فرانكي دي يونج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبلي، مارتن برايثوايت، بيدري، ترينكاو.

في المقابل يطمح أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني في انتزاع الثلاث نقاط من البلوجرانا، لمواصلة مطاردة ريال سوسيداد على الصدارة.

ويغيب عن نادي أتلتيكو مدريد في مباراة الغد، الأوروجوايانين لويس سواريز ولوكاس توريرا، بعد إصابتهما بفيروس كورونا مع منتخب بلادهما أثناء فترة التوقف الدولية الماضية.

وأصيب سواريز بفيروس كورونا مع منتخب أوروجواي قبل مباراتهما أمام المنتخب البرازيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم عن قارة أمريكا الجنوبية، ليبعده الفيروس المتفشي عن مواجهة أصدقائه في فريقه السابق برشلونة.

وانتقل لويس سواريز في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قادمًا من نادي برشلونة، بعقد يمتد لمدة موسمين.

وتحوم الشكوك حول مشاركة الإسباني دييجو كوستا والمونتيجري سافيتش والكرواتي فيرسالكو، والبلجيكي يان كاراسكو مع ناديهم أتلتيكو مدريد في مباراتهم المرتقبة أمام فريق برشلونة، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" موسم 2020-2021.