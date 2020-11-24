إصابة جديدة بـ كورونا في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

وتقرر خضوع محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدا لمسحة جديدة.
يأتي هذا من أجل التأكد من تماثله للشفاء من فيروس كوورنا رغم ظهوره سلبية مسحته بالأمس. وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق أن هناك صعوبة فى لحاق اللاعب بالمباراة حتي إذا جاءت نتيجة المسحة سلبية بسبب بعدم جاهزيته البدنية بشكل كامل.
ودخل الزمالك في معسكر مغلق مساء أمس بأحد فنادق القاهرة القريبة من استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام باستاد القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل.
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