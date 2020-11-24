إصابة جديدة بـ كورونا في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

وكان مسؤولو الزمالك يفكرون بجدية في الاستعانة بأيمن عبد العزيز لمعاونة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق في مباراة الأهلي بنهائي دوري الأبطال المقرر له يوم الجمعة المقبل . وهذا في ظل إصابة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق بفيروس كورنا.

وتقرر خضوع محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدا لمسحة جديدة.

يأتي هذا من أجل التأكد من تماثله للشفاء من فيروس كوورنا رغم ظهوره سلبية مسحته بالأمس. وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق أن هناك صعوبة فى لحاق اللاعب بالمباراة حتي إذا جاءت نتيجة المسحة سلبية بسبب بعدم جاهزيته البدنية بشكل كامل.

ودخل الزمالك في معسكر مغلق مساء أمس بأحد فنادق القاهرة القريبة من استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام باستاد القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل.

ويخوض الفريق الأبيض تدريبات بملعب ايروسبورت القريب من فندق إقامة الزمالك في معسكره الحالي.

