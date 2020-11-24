الرياضة

إصابة جديدة بـ كورونا في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

وكان مسؤولو الزمالك يفكرون بجدية في الاستعانة بأيمن عبد العزيز لمعاونة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق في مباراة الأهلي بنهائي دوري الأبطال المقرر له يوم الجمعة المقبل . وهذا في ظل إصابة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق بفيروس كورنا.

وتقرر خضوع محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدا لمسحة جديدة.

 يأتي هذا من أجل التأكد من تماثله للشفاء من فيروس كوورنا رغم ظهوره سلبية مسحته بالأمس. وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق أن هناك صعوبة فى لحاق اللاعب بالمباراة حتي إذا جاءت نتيجة المسحة سلبية بسبب بعدم جاهزيته البدنية بشكل كامل.

 ودخل الزمالك في معسكر مغلق مساء أمس بأحد فنادق القاهرة القريبة من استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام باستاد القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل.

 ويخوض الفريق الأبيض تدريبات بملعب ايروسبورت القريب من فندق إقامة الزمالك في معسكره الحالي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة جديدة بـ كورونا في الزمالك قبل مواجهة الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا