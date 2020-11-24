صلاح يتحدي الجميع: متعطشا لتحقيق المزيد من النجاحات

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي عن امنيته خلال هذا الموسم مع الريدز في بطولة البريميرليج.

واكد صلاح على أنه لا يزال متعطشا لتسجيل أكبر عدد من الأهداف لاجتياز أي لاعب آخر في المسابقة مشيرا إلى أنه يسعي دائما لتحقيق المزيد من النجاحات.

وقال محمد صلاح في حواره مع شبكة NBC الأمريكية: عندما تفوز بالكثير من الجوائز فهذا يقلل من تعطشك ولكني يجب أن أبقي متعطشا لتحقيق المزيد والمزيد.

وأضاف صلاح : المنافسة بين اللاعبين في البريميرليج تدفعني لتقديم أفضل ما لدي والبحث دائما عن الأهداف وخلق دوافع جديدة.

وعن رغبته في التتويج بالحذاء الذهبي في البريميرليج قال: الفوز بالجائزة صعب للغاية لن تسير الأمور كما حدث في المرة الأولى، في المرة الثانية كان الأمر صعب وفي المرة الثالثة سيكون أصعب.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 8 أهداف في مسابقة الدوري هذا الموسم ولكنه يغيب في هذه الفترة بعد إصابته بفيروس كورونا.