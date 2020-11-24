نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم مصير الهداف الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو نادي الزمالك، موقفهم النهائي من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى أسامه فيصل مهاجم الفارس الأبيض الشاب، عروضًا من جانب بعض أندية الدوري بالإضافة إلى عرض من أحد الأندية التركية، للتوقيع معه خلال الموسم الجديد.

وتحفظ مسؤولو المارد الأبيض على رحيل المهاجم الشاب خاصةً بعدما ظهر بشكل مميز مع الفريق مؤخرًا، وسد العجز في الجبهة الهجومية.

ويعد اسامه فيصل واحد من أفضل مواهب كرة القدم المصرية، وتسبب في صعود ناديه مؤخرًا إلى نصف نهائي كأس مصر.