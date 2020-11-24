بالأرقام.. قيمة جوائز الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن قيمة الجوائز التي سيحصل عليها بطل ووصبف دوري ابطال إفريقيا والتي تتمثل في الأهلي والزمالك هذا العام بعد تغلبهما على الوداد والرجاء على الترتيب بالدور الماضي.

وتبلغ قيمة حصول بطل دوري ابطال إفريقيا لهذا العام على 2.5 مليون دولار ، بينما يحصل الوصيف على 1.250 مليون وربع دولار .

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الجمعة القادم ، في تمام الساعة التاسعة مساءًا ، على إستاد القاهرة ، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الإعلامى أحمد شوبير أن نهائى دوري أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك المقررإقامته الجمعة المقبل باستاد القاهرة سيقام بدون حضور جماهيري . وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : "بخصوص الحضور الجماهيرى كاف وافق فى وقت متأخرللغاية، والتذاكر والحضور الجماهيرى يكون له إجراءات خاصة عندنا ولذلك الأمر أصبح صعب فى حضور الجماهير". وفى هذا السياق ، وجه المستشار تركي آل الشيخ، وزيرالترفيه السعودي، رسالة إلى عشاق نادي الأهلى والزمالك قبل المباراة المرتقبة بينهما فى نهائى دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة. وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "من نيويورك لحبايبي وأهلي شعب مصر الغالية علي". وأضاف: "سعيد جدا أن نهائي كأس أفريقيا في مصر الحبيبة وطرفي النهائي أعرق وأعظم فريقين في أفريقيا، أتمناها للنادي الأهلي طبعا وكابتن بيبو أعظم من لمس الكرة في أفريقيا يشيل الكأس، ولو فاز الزمالك برضة فريق كبير ونبارك له بروح رياضية". وتابع: "أهم حاجة الكأس يبقى مصري.. وأباركلمعالي أخي أشرف صبحي، وزير الرياضة، النجاحات في الرياضة المصرية في ظل قيادة فخامة والدي الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله.. بحبكم وبحب مصر ومحروسة بإذن الله". وفىهذا السياق، اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرارا سريا بعدم الإعلان رسمياعن هوية حكم مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة فىنهائى دوري أبطال أفريقيا. وجاء قرار الكاف بفرض حالة كبيرة من السرية على اسم حكم المباراة ورفض الإعلانعنه بشكل رسمي، وذلك قبل المباراة بساعات قليلة تصل إلى 24 ساعة فقط، بسبب خضوع الطاقم التحكيمى بالكامل إلى مسحة كورونا قبل إدارة المباراة. ويفضل الكاف عدم الإعلان الرسمي عن حكام نهائى أبطال أفريقيا إلا بعد خضوع الطاقم بالكامل سواء حكم الساحة أو المساعدين أو طاقم حكمي الفيديو إلى مسحة كورونا حتى لا يضطر إلى تغيير أحد بعد الإعلان الرسمي.

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