تأجيل مباراة بلدية المحلة وبني عبيد في إفتتاح القسم الثاني

على جانب أخر تم أيضا تأجيل مباراة جمهورية شبين وضيفه سرس الليان بسبب عدم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012