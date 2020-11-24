قرارات جديدة لمجلس إدارة اتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية

عقد مجلس إدارة اتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور صبحي حسانين اجتماعه الثاني أون لاين، بحضور كلا من الدكتورة نومسا محلنجي رئيسة الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، والدكتورة بينانا كابينجا نائبة رئيس الإتحاد الدولي للرياضة الجامعية وسكرتيرة عام الاتحاد الأفريقي، والدكتورة غدير السعدي نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد شمال أفريقيا، والدكتور منتصر نوح أمين صندوق الإتحاد، واعضاء مجلس الإدارة الدكتورة آية البلطي ممثلا عن تونس، والدكتور حملاوي عبد الحليم ممثلا عن الجزائر، والدكتور خميس آدم والدكتور ممثلين عن ليبيا، والدكتور عبد العزيز تخبرت والدكتور عبد الحميد أوخراز ممثلان عن المغرب، والدكتور هشام الجيوشي المدير التنفيذي لإتحاد شمال أفريقيا، والدكتور طه جمال مسؤول الشؤون الفنية للاتحاد.

واعتمد مجلس ادارة الاتحاد لائحة النظام الاساسي، وتم إقرار رسوم إشتراك سنوية للدول الأعضاء لايجاد مصادر تمويل للإتحاد، بالاضافة الى التصديق على إقامة دورة ألعاب رياضية إلكترونية لدول شمال أفريقيا للرياضة الجامعية في مسابقات الجملة الرياضية والأسرة الرياضية النشيطة والثقافة الرياضية والبرنامج الرياضي التخصصي والكاراتيه "كاتا" والشطرنج)، علي أن تكون جميع الدورات والمسابقات عن بعد (Online)، و إعتماد شعار إتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية NAFUS.

كما قام مجلس الادارة بتنصيب الدكتور أشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب ووزير الشباب والرياضة المصري رئيسا فخريًا للإتحاد، و إختيار الدكتورة "أية البلطي" رئيس الإتحاد التونسي للرياضة الجامعية والمدرسية نائبا لرئيس الإتحاد ممثلا للمرأة، وتشكل لجنة سفراء الرياضة للدول الأعضاء من الطلاب والطالبات المتميزين، وإعتماد موافقة الدكتورة "بيناناه كابنجا" نائب رئيس الاتحاد الدولي وسكرتير عام الإتحاد الأفريقي علي إعتبار إتحاد دول شمال أفريقيا للرياضة الجامعية كمنطقة خامسة (شمال) في الإتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية مشاركة مع المناطق الأخرى (الشرق، الغرب، الوسط، الجنوب).