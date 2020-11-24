نهائي القرن.. حلم غائب من 20 عاما أحد أهداف الزمالك في مواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري. ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال. ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.

نهائي القرن كما وصفته جماهير الفريقين، لاسيما وأنه يقام للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء، فضلا عن أهميته في حسم لقب قاري لأحدهما.

ويدخل الزمالك للقاء للبحث عن عدة اهداف فالفوز بدوري الأبطال لن يكون الهدف الوحيد لأصحاب الرداء الأبيض، حيث يبحثون عن تحقيق حلم تأخر نحو 20 عاما بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

الصعود الأول

أعلن الاتحاد الدولي "الفيفا"، إقامة بطولة تحمل اسم كأس العالم للأندية عام 1999 بين أبطال الاتحادات المختلفة، لتصبح تعويضا عن إلغاء كأس الإنتركونتيننتال والتي تقام بين بطل دوري الأبطال الأوروبي وكأس ليبرتادوريس.

أقيمت أول نسخة من كأس العالم للأندية بمسماها القديم بطولة العالم للأندية عام 2000، والتي شهدت مشاركة الرجاء المغربي ممثلا عن القارة السمراء بعد حصده لقب دوري الأبطال الأفريقي عام 1999.

صعد الزمالك للنسخة الثانية من البطولة بعد تعديل في الفرق المشاركة بها بصعود بطلي دوري الأبطال الأفريقي وبطل أفريقيا لأبطال الكأس من القارة السمراء عام 2000.

وكان الزمالك قد فاز بلقب بطولة أبطال الكؤوس على حساب كانون ياوندي الكاميرون.

مشاركة لم تكتمل

تأهل الزمالك وهارتس أوف أوك الغاني للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد حصد الأخير لقب دوري الأبطال.

وجاءت مجموعة الزمالك في البطولة لتضم بجانبه ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني وولونغونغ وولفز الأسترالي.

وفاجأت الشركة الراعية الأندية المشاركة بإلغاء البطولة بسبب أزمة مالية تعرضت لها مع بداية 2001.

تجميد البطولة

جمد الاتحاد الدولي "الفيفا"، بطولة كأس العالم للأندية منذ بداية 2001، بسبب إفلاس الشركة الراعية لبضعة سنوات.

لم يكتب للفارس الأبيض المشاركة في كأس العالم للأندية مرة ثانية بعد حصد لقب دوري الأبطال الأفريقي عام 2002 وذلك بعد قرار تجميد البطولة.

وأعلن الاتحاد الدولي عودة البطولة مع بداية 2005 والتي لم تشهد منذ ذلك الوقت وحتى الآن أي تتويج قاري للزمالك على صعيد دوري الأبطال الأفريقي.

وخسر الزمالك نهائي دوري الأبطال 2016 أمام صن داونز الجنوب أفريقي، فيما حصل على لقب الكونفيدرالية بالموسم الماضي إلا أنه لم يؤهل صاحبه للمشاركة في كأس العالم للأندية.