نهائي القرن.. 8 ألقاب و4 هزائم حصيلة تاريخ نهائيات الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

كلما دارت عقارب الساعة سريعًا نحو اللقاء المرتقب بين الأهلى والزمالك فى نهائي القرن الإفريقي، كلما زاد الشغف والترقب والإثارة وتضاربت المشاعر بين ثقة فى البطل الأكثر تتويجا ورهبة من صحوة الغريم التقليدي الزمالك صاحب الـ5 ألقاب ويطمح للسادسة.

لقاء الأهلى والزمالك هو كلاسيكو عربى مصري أفريقي نجح أن يأتي لأول مرة فى التاريخ فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، منذ انطلاق البطولة الأهم افريقيًا على مستوى الأندية سنة 1964.

ويعد نهائى الموسم الحالى هو الـ13 فى تاريخ الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سبق للأحمر الوصول إلى الدور النهائى فى 12 مناسبة سابقة، حقق خلالها اللقب 8 مرات، بينما خسره فى 4 مناسبات فقط.

دوت الخليج يرصد لكم تاريخ الأهلى فى نهائيات الأميرة السمراء دوري أبطال أفريقيا كالتالى..

النهائى الأول

جاء فى نسخة 1982، حيث التقى مع أشانتى كوتوكو الغانى، وانتهت مباراة الذهاب فى القاهرة بفوز الأحمر 3-صفر، بينما تعادل الفريقان فى كوماسى بنتيجة 1-1.

النهائى الثانى جاء فى نسخة 1983 مع كوتوكو الغانى، حيث تعادل الفريقان سلبيًا فى القاهرة، بينما خسر الأهلى فى كوماسى بهدف دون مقابل.