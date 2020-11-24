قواعد صارمة لحضور مباريات الدوري الإنجليزي لتجنب كورونا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن قواعد صارمة ستضعها الحكومة البريطانية، عند عودة الجماهير للمدرجات في الدوري الإنجليزي.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أمس الاثنين عن عودة الجماهير للمدرجات بعد الثاني عشر من شهر ديسمبر بأعداد محددة لا تتخطى 4 الاف مشجع في الدرجات العليا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فأنه سيتم وضع قواعد صارمة لتجنب تفشي فيروس كورونا بين المشجعين.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه لن يسمح للجماهير بالغناء او الصراخ او شرب الكحول عندما يعودوا من جديد إلى ملاعب انجلترا الأسبوع القادم."