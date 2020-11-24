حازم إمام يكشف سبب قبوله العمل في نادي زد

وقال حازم إمام خلال المؤتمر الصحفي لإعلان شركة زد للاستثمار الرياضي الاستحواذ على أسهم نادي َمصر، : نادي زد هدفه الأول تطوير الناشئين في مصر، وقمنا بالاستحواذ على نادي مصر، من أجل تحفيز الناشئين للانضمام إلى الفريق الأول.

وواصل حازم إمام : قمنا بعمل شراكة مع بوروسيا دورتموند من أجل تطوير الناشئين، ومساعدتهم على تحقيق النجاح عند خوض تجربة الاحتراف في أوروبا ". وأشار :" عدد كبير من اللاعبين المصريين خاضوا تجربة الاحتراف في أوروبا، لكنهم لم ينجحوا بسبب العقلية ".

ويقدم مشروع "زد" في القاهرة الجديدة، والمقام على مساحة 360 فدان بامتداد شارع التسعين، مشروع متكامل يجمع بين المساحات الخضراء الواسعة والتي تمثل 176 فدان من المساحة الكلية للمشروع، لتتيح مختلف الرياضات والأنشطة في النادي الرياضي القائم على مساحة 40 فدان،

بالإضافة إلى الوحدات السكنية والتجارية المتطورة، والتي قامت على تصميمها وتنفيذها شركة WATG للاستشارات. وأوضح القائمون على المشروع ان الهدف يكمن فى اكتشاف العديد من المواهب فى الرياضيات المختلفة واكتشاف ١٠٠ نسخة من محمد صلاح ليكون سفيرا لمصر فى الخارج.