نهائي القرن.. 4 نجوم حاليين فازوا مع الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري. ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال. ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة. نهائي القرن كما وصفته جماهير الفريقين، لأنه يقام للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء، فضلا عن أهميته في حسم لقب قاري لأحدهما.

وتضم صفوف الغريمين بعض اللاعبين، الذين توجوا من قبل بهذا اللقب.

ففي كتيبة الأهلي، فاز وليد سليمان بلقب نسخة 2012 مع المارد الأحمر، عقب الفوز على الترجي التونسي (3/2)، في مجموع مباراتي النهائي.

فقد تعادل الفريقان في الذهاب، على ملعب برج العرب بالإسكندرية (1/1)، ثم فاز الأهلي (2/1) على ملعب رادس، عندما سجل وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وفاز رامي ربيعة بهذا اللقب، لكنه لم يشارك في النهائي.

وعاد "الحاوي" وليد سليمان، ليتوج بلقب إفريقيا للمرة الثانية على التوالي مع الأهلي، في 2013، بالانتصار على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي (3/1)، في مجموع المباراتين.

وتعادل الفريقان (1/1) في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، قبل أن يفوز الأهلي في مصر (2/0) إيابا.

ولم يشارك رامي ربيعة، الذي تواجد على دكة البدلاء، في هاتين المباراتين أيضا.

شيكابالا وبن شرقي

وعلى الصفة الأخرى، توج محمود عبد الرازق شيكابالا باللقب مع الزمالك، عام 2002، على حساب الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (1/0) في مجموع المباراتين.

فقد تعادل الفريقان في مباراة الذهاب دون أهداف بالمغرب، بينما فاز الزمالك إيابا بهدف دون رد.

حصد أشرف بن شرقي لقب دوري الأبطال، برفقة زميله الحالي محمد أوناجم، مع فريقهما السابق الوداد البيضاوي، عام 2017، بالانتصار على الأهلي في النهائي (2/1)، بعد التعادل ذهابا في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في المغرب (1-0).

وسجل بن شرقي هدف التعادل مع الأهلي، في الدقيقة 16 من المباراة الأولى.