نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيموفيتش يفتح النار على شركة ألعاب إلكترونية بسبب استخدام صورته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، استياءه من استخدام اسمه وصورته في شركة الألعاب الالكترونية "إلكترونيك أرتس"، وذلك رغم توقيع الشركة مع شراكة مع النادي الذي يلعب له المهاجم المخضرم.

وكتب النجم السويدي المخضرم عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "من منح إلكترونيك أرتس الإذن لاستخدام اسمي ووجهي، هناك من يربح من خلال اسمي ووجهي بدون أي اتفاق. حان الوقت للتحقيق فى الأمر".

وكانت الشركة الأمريكية "إلكترونيك أرتس" أصدرت نسخة جديدة من لعبة محاكاة كرة القدم "فيفا 21" في أكتوبر الماضي، لكنها في أغسطس الماضي أعلنت عن شراكة لسنوات عديدة مع ميلان والتي تمكن كلا العلامتين التجاريتين من تقديم ترفيه على مستوى عالمي".

ومن المرجح أن تشمل الصفقة أيضا النجم السويدي إبراهيموفيتش، الذي وقع في ديسمبر من العام الماضي على عقد جديد لفترة ثانية مع ميلان.

وربما لا يزال لدى اللاعب السويدي سبب للشكوى من استخدام صورته في الإصدارات السابقة من لعبة الفيديو.