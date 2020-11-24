نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونتي يتحدث عن لقاء ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير الفني لإنتر ميلان، أنطونيو كونتي، اليوم الثلاثاء، أن الحديث الكثير عن غيابات ريال مدريد قبل مواجهة فريقه بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "يجعلني ابتسم قليلاً"، واعتبر أن الفريق الإسباني "لن يبكي لهذا السبب".

وقال كونتي في المؤتمر الصحافي الذي يقام عشية المباراة "بصراحة لا أعتقد أن ريال مدريد يمكن أن يبكي من وجهة النظر هذه، فلديه فريق مهم ومتكامل ويضم العديد من اللاعبين الرائعين الذين يستحقون اللعب في صفوف الريال. إن حقيقة الحديث عن الغيابات تجعلني أبتسم قليلاً".

ويصل ريال مدريد إلى ملعب سان سيرو في ميلانو بدون قائده سرخيو راموس وفيدي فالفيردي وكريم بنزيمة ولوكا يوفيتش وألبارو أودريوزولا، جميعهم غائبون بسبب الإصابة؛ وبدون إيدر ميليتاو أيضا، الذي جاءت نتيجة الـ (PCR) الخاصة به غير واضحة في الاختبار الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وأقر كونتي، الذي يتذيل فريقه المجموعة الثانية برصيد نقطتين فقط من ثلاث مباريات، أن هذا اللقاء بالنسبة للإنتر هو نهائي مبكر.

وصرح "بالنسبة لنا هو نهائي. بعد الهزيمة أمام مدريد في الجولة الأولى والتعادلين السابقين، لم يعد لدينا خيار آخر. تنتظرنا مباراة صعبة، كلنا نعرف أهمية وتاريخ هذا الفريق (مدريد)".

وأضاف "بتواضع وتركيز علينا أن نحاول الفوز بالمباراة".

ولن يتمكن كونتي من الاعتماد على الصربي ألكسندر كولاروف أو الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وتشير الدلائل إلى أن المدرب الإيطالي سيعتمد على البلجيكى لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو في الهجوم، بينما سيحتفظ بالتشيلي أليكسيز شانشيز على مقاعد البدلاء للدفع به حسب مجريات اللقاء.

كما أعرب كونتي عن انزعاجه من حقيقة أنه، في رأيه، هناك الكثير من السلبية تجاه فريقه، واختتم حديثه بقوله "عندما تلعب في فرق مهمة، عليك أن تعرف ذلك، إما أن كل شيء جيد أو أن كل شيء سيء".

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