نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد من الكاف قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس مسئوولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، إجبار الفريق الخاسر من مباراة دوري أبطال إفريقيا بعمل ممر شرفي للفائز باللقب.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

جاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل التأكيد على أن المباراة يسودها الروح الرياضية بين المنافسين وسيكون هناك فائز وخاسر خلال اللقاء.

وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق الوداد المغربي، بخمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة، بينما تأهل الزمالك على حساب نظيره فريق الرجاء المغربي، بأربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.