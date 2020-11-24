باتشيكو يُرحب برحيل نجم الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - رحب المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، برحيل نجم الفريق، خلال الفترة الحالية.

ووفق مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، فإن باتشيكو أمر برحيل المهاجم عمر السعيد، في سوق الانتقالات.

وأوضحت المصادر، أن باتشيكو أبدى عدم حاجته الفنية للاعب في الوقت الحالي، حيث سيكون من الأفضل رحيله.

يذكر أن عمر السعيد، لم يشارك في الموسم الجاري سوى في مباريات قليلة بسبب الاعتماد على مصطفى محمد بشكل أساسي وتقديمه مستويات مميزة.

واشارت المصادر إلى أن عمر السعيد، يمتلك العديد من العروض من أندية داخل مصر للتعاقد معه، لكنه لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.