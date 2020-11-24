ميدو: نجاح زد لا يرتبط بالنجوم الممثلين في مجلس الإدارة

أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر والزمالك السابق إن عددا كبيرا من نجوم لا يعني نجاح تجربة زد مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك آلية وخبرات ومجهود كبير حتى نحقق الهدف المنشود .

وأضاف: تجربة زد تحتاج إلي 7 سنوات حتى تظهر بالشكل الكبير والمطلوب وسط الأندية وإخراج عدد كبير من النجوم للاحتراف خارج مصر واستفادت المنتخب الوطني من اللاعبين ويتكون مجلس إدارة نادي زد من اونس ساويريس ومحمد زيدان واحمد حسن وأحمد حسام ميدو وحازم إمام وعماد متعب علي جانب آخر أكد أسامة نبيه المدير الفني لفريق زد إن المشروع الجديد سيخرج أكثر من لاعب كبير امثال محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي.

واضاف : اتمني إن يكون لي دور حتي لو بسيط لتحقيق حلم الشركه والجديده ، ولدي طموح كبير في تجربه جديده وكبيره وهذا السبب وراء التدريب في السعوديه . واوضح : في وقت قليل للغايه قدرنا تدعيم صفوف النادي في اقل من 10 ايام وتم ضم 16 لاعب بين الخبرات في الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني .

جاء ذلك في حضور عدد كبير من نجوم كره القدم مثل عماد متعب ومحمد شوقي وحازم إمام وخالد بيبو ونخبه من الإعلاميين ابرزهم هاني حتحوت وسيف زاهر. ويقدم مشروع "زد" في القاهرة الجديدة، والمقام على مساحة 360 فدان بامتداد شارع التسعين، مشروع متكامل يجمع بين المساحات الخضراء الواسعة والتي تمثل 176 فدان من المساحة الكلية للمشروع، لتتيح مختلف الرياضات والأنشطة في النادي الرياضي القائم على مساحة 40 فدان، بالإضافة إلى الوحدات السكنية والتجارية المتطورة، والتي قامت على تصميمها وتنفيذها شركة WATG للاستشارات.

وأوضح القائمون على المشروع ان الهدف يكمن فى اكتشاف العديد من المواهب فى الرياضيات المختلفة واكتشاف ١٠٠ نسخة من محمد صلاح ليكون سفيرا لمصر فى الخارج.