محمد زيدان يكشف دوره في توقيع شراكة بين نادي زد وبوروسيا دورتموند

كشف محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، عضو مجلس نادي "زد"، عن دوره في توقيع شراكة بين نادي زد وبوروسيا دورتموند.

وقال محمد زيدان، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن استحواذ نادي زد على أسهم نادي مصر، "كانت هناك العديد من المفاوضات مع أندية أوروبية لعمل شراكة لكن اخترت بوروسيا دورتموند باعتباره أفضل الأندية في العالم التي تهتم بقطاع الناشئين".

وتابع محمد زيدان، "منظومة مثل بوروسيا دورتموند ستساعدنا في اكتشاف تطوير المواهب المصرية، واحترافها في أوروبا في سن مبكرة".

وأكد محمد زيدان، أن نادي زد ليس هدفه فقط ضخ الأموال على الفريق الأول.

ويقدم مشروع "زد" في القاهرة الجديدة، والمقام على مساحة 360 فدانا بامتداد شارع التسعين، مشروع متكامل يجمع بين المساحات الخضراء الواسعة والتي تمثل 176 فدانا من المساحة الكلية للمشروع، لتتيح مختلف الرياضات والأنشطة في النادي الرياضي القائم على مساحة 40 فدانا، إضافةً إلى الوحدات السكنية والتجارية المتطورة، والتي قامت على تصميمها وتنفيذها شركة WATG للاستشارات.

وأوضح القائمون على المشروع ان الهدف يكمن فى اكتشاف العديد من المواهب فى الرياضيات المختلفة واكتشاف ١٠٠ نسخة من محمد صلاح ليكون سفيرا لمصر فى الخارج.