"زد" يعقد شراكة مع بوروسيا دورتموند الألماني لتطوير المواهب

أكد أحمد دياب الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، أنه تم عمل شراكة مع نادي بوروسيا الألماني، لتنيمة وتسويق المواهب المصرية في أوروبا.

وقال أحمد دياب خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن استحواذ شركة زد للاستثمار الرياضي عن نادي مصر،: شركة زد هدفها تطوير الناشئين لذلك قمنا بعمل شراكة مع مع بوروسيا دورتموند لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط. وأضاف، كان لابد من تواجد فريق أول، لذلك استخوذنا على معظم أسهم نادي مصر، َوتم التعاقد مع جهاز فني بقيادة أسامة نبيه، وتم التعاقد مع ١٦ لاعب.

وتابع علمنا شراكة أيضا مع شركات عديدة لتسويق اللاعبين، في قارة أوروبا. وواصل :بالنسبة للتنس، سوف يتم الإعلان قريبا عن أكاديمية زد للتنس في التجمع الخامس.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا افتتاح أكاديمية زد للاسكواش مع بداية العام الجديد ٢٠٢١. يقدم مشروع "زد" في القاهرة الجديدة، والمقام على مساحة 360 فدان بامتداد شارع التسعين، مشروع متكامل يجمع بين المساحات الخضراء الواسعة والتي تمثل 176 فدان من المساحة الكلية للمشروع، لتتيح مختلف الرياضات والأنشطة في النادي الرياضي القائم على مساحة 40 فدان، بالإضافة إلى الوحدات السكنية والتجارية المتطورة، والتي قامت على تصميمها وتنفيذها شركة WATG للاستشارات.

وأوضح القائمون على المشروع ان الهدف يكمن فى اكتشاف العديد من المواهب فى الرياضيات المختلفة واكتشاف ١٠٠ نسخة من محمد صلاح ليكون سفيرا لمصر فى الخارج. وكشف القائمون على نادى زد انهم بصدد شراء احد أندية الدورى الممتاز ليكون نقطة لهم فى كرة القدم المصرية.

على الجانب الاخر أكد أسامة نبيه المدير الفني لفريق زد إن المشروع الجديد سيخرج أكثر من لاعب كبير أمثال محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول بالدوري الانجليزي.

وأضاف : اتمنى إن يكون لي دور حتي لو بسيط لتحقيق حلم الشركة والجديدة، ولدي طموح كبير في تجربة جديدة وكبيرة وهذا السبب وراء التدريب في السعودية.

وأوضح: تمكنا من تدعيم صفوف النادي في أقل من 10 أيام وتمضم 16 لاعب بين الخبرات في الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني .

جاء ذلك في حضور عدد كبير من نجوم كره القدم مثل عماد متعب ومحمد شوقي وحازم إمام وخالد بيبو ونخبه من الإعلاميين ابرزهم هاني حتحوت وسيف زاهر.

ويقدم مشروع "زد" في القاهرة الجديدة، والمقام على مساحة 360 فدان بامتداد شارع التسعين، مشروع متكامل يجمع بين المساحات الخضراء الواسعة والتي تمثل 176 فدان من المساحة الكلية للمشروع، لتتيح مختلف الرياضات والأنشطة في النادي الرياضي القائم على مساحة 40 فدان، بالإضافة إلى الوحدات السكنية والتجارية المتطورة، والتي قامت على تصميمها وتنفيذها شركة WATG للاستشارات.