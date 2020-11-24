وزير الرياضة يشهد لقاء حواريا بمركز شباب الجزيرة بشعار مصر أولا.. لا للتعصب

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، بمركز شباب الجزيرة، لقاء حواري مع الشباب تحت شعار "مصر أولا...لا للتعصب"، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، برئاسة الإعلامى اشرف محمود، تزامنا مع المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة مؤخرا قبل لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك والمقرر لها 27 نوفمبر الجاري على إستاد القاهرة الدولي لنبذ العنف والتعصب بين جمهور القطبين.

اقيم اللقاء اليوم بقاعة الندوات بمركز شباب الجزيرة، بمشاركة الكابتن عادل عبد الرحمن نجم منتخب مصر والنادي الأهلى السابق والكابتن عبد الحميد بسيوني نجم منتخب مصر والنادي الزمالك السابق، والحكم الدولي السابق الكابتن محمود سمير عثمان. يأتي هذا فى إطار الدور المجتمعي للمؤسسات والهيئات الرياضية لتوعية الشباب ونبذ التعصب واثارة الفتنة بين جمهور الأبيض والأحمر.

اعرب صبحي عن سعادته بمشاركة الشباب من اعضاء مركز شباب الجزيرة والمستفيدين من الخدمات الشبابية والرياضية التي يقدمها المركز في هذه الندوة، مضيفًا أن مركز شباب الجزيرة له دور فعال في الوصول للشباب والتواصل معهم، وتعمل وزارة الشباب والرياضة علي استغلال كل الطاقات والامكانيات للوصول لاكبر فئة من الشباب لغرس روح التسامح فيما بيهم والعمل علي نبذ التعصب.

وقدم وزير الرياضة الدعوة إلى الجميع بالابتعاد عن التعصب الكروي، وتركيز الجماهير في تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى لا سيما مع قرب إقامة المباراة القارية المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا في محفل إفريقي تستضيفه مصر يوم 27 نوفمبر الجاري.

وطالب الوزير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي الأهلي والزمالك بالتحلي بالروح الرياضية، وعدم التجاوز في حق الغير، وخلق حالة من الدعم للفريقين في إطار من التشجيع المثالي؛ لنضرب نموذجًا يحتذى به أمام مختلف الدول التي تحرص على متابعة أجواء ختام البطولة الأكبر على مستوى القارة الإفريقية في كرة القدم.

الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اطلقا مبادرة مصر أولا لا للتعصب، لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تهدف إلي حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أي نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.