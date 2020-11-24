فيرنر وأبراهام يقودان هجوم تشيلسي أمام رين بدوري أبطال أوروبا

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة ستاد رين الفرنسي، في الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل تشيلسي لمواجهة ستاد رين الفرنسي كالآتي:

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - تياجو سيلفا - كيرت زوما - بين تشيلويل

خط الهجوم: هودسون أودوي - تامي إبراهام - تيمو فيرنر

ويحتل فريق تشيلسي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل رين المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

ويتأهل تشيلسي لدور الـ 16 حال فوزه اليوم على رين، وفوز إشبيلية الإسباني أيضًا على كراسوندور الروسي.

وفاز فريق تشيلسي على نظيره نيوكاسل بهدفين رد، في المباراة الماضية له ، في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول عن طريق فيرنانديز لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرماه ليمنح فريق تشيلسي التفوق بهدف نظيف في أحداث الشوط الأول من المباراة.

وشهد الشوط الأول تفوق كامل لفريق تشيلسي الإنجليزي بقيادة مدربه فرانك لامبارد حيث جاء الاستحواذ لفريق تشيلسي بنسبة 82% مقابل 18% لصالح فريق نيوكاسل .

كما جاء في الشوط الأول تفوق من جانب لاعبي تشيلسي في الثنائيات الهوائية حيث جاءت بنسبة 68% لصالح فريق البلوز مقابل 32% لصالح فريق نيوكاسل.

وشهدت الدقيقة 29 ضياع هدف محقق من جانب تيمو فيرنر مهاجم نادي تشيلسي بعدما راوغ أكثر من لاعب لينفرد بالمرمى ويضعها بجانب القائم الأيمن ليضيع هدف محقق للبلوز.

كما شهدت الدقيقة 33 كرة رائعة من جانب المغربي حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي حيث راوغ لاعب ثم سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ليضعها على يسار الحارس وتخرج خارج المرمى بجانب القائم الأيسر.

وفي الشوط الثاني واصل فريق تشيلسي سيطرته على المباراة، وتمكن من إحراز الهدف الثاني عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة صعد تشيلسي إلى النقطة 18 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا بفارق الأهداف ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الـ 11، في المركز الـ 13.

يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

كانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أنه يمكن لجماهير كرة القدم في بريطانيا العودة إلى الملاعب لمشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر بموجب خطط وضعتها حكومة بوريس جونسون.

وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات للصحيفة البريطانية، إن المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة قد قدموا مقترحات إلى مكتب مجلس الوزراء للمشاهدين لحضور المباريات في المناطق التي تكون فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة، بمجرد رفع الإغلاق الوطني الثاني.

وبموجب اقتراح الوزراة الجديد، سيتم السماح للجمهور في الدرجة الأولى والثانية بدخول الملاعب، وفقًا لشروط معينة. ومع ذلك، من غير الواضح ما سيكون عليه الوضع بالنسبة للدرجات الأخرى حيث ينظر الوزراء في نظام جديد من أربع مستويات مع مجموعة مختلفة من القواعد عندما ينتهي الإغلاق على مستوى البلاد في 2 ديسمبر.