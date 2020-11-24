محمد صلاح يتوج بجائزة فردية جديدة مع ليفربول

توج محمد صلاح، جناح فري ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف لفريقه في شهر أكتوبر الماضي.

محمد صلاح توج بالجائزة بعدما نال أكبر عدد من الأصوات من الجمهور، عن هدفه الشهر الماضي في مرمى إيفرتون، وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وتفوق هدف محمد صلاح على هدف زميله البرتغالي ديوجو جوتا الذي أحرزه في مرمى وست هام الشهر الماضي، ليتوج بالجائزة.

كد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول ، أن محمد صلاح تعافى تمامًا من فيروس كورونا وأصبح جاهزًا لخوض مباراة أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" محمد صلاح تدرب معنا بشكل عادي في التمرين، وهو جاهز لمواجهة أتالانتا غدًا."

وأضاف:" محمد صلاح جاءت مسحته الثانية سلبية وهو جاهز لمباراة أتالانتا."

علق النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على بعض الانتقادات التي يتعرض لها دائما. وقال محمد صلاح في تصريحات أبرزها موقع ليفربول إيكو:" بعض الناس ينتقدون دائما، سيقولون أنه أن هذا الشخص جيدا في ذلك، لكنه ليس جيدا في هذا الجزء". وتابع:" علي مواصلة مع أقدمه رفقة ليفربول، أنا فخور جدا بما أحققه". وواصل:" الأهداف وصناعتها؟ أشعر بالرضا عن ذلك رغم أن الأمر أصبح أصعب قليلا، لكن هذه مهمتي داخل الملعب ويتوجب على فعلها". وأشار:" كان من المهم التتويج بالجوائز الفردية، دائما ما أقول ان الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في المرتبة الأولى، من حيث الأهمية". وأشار:" طموحي كان التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وحدث ذلك، لكن طموحي الآن هو التتويج بالبطولتين خلال موسم واحد". وواصل صلاح:" تعرضنا لضغط كبير هذا الموسم بسبب إصابة فيرجيل فان دايك، لكن اللاعبين الشباب ظهروا بشكل جيدا". واستطرد:" هذا الموسم جنوني، بسبب عدد الأهداف التي سجلت، لم اتوقعها أبدا، اللعب أيضا بدون مشجعين هو أمر جنوني أيضا". وأوضح:" أعتقد ان الجماهير تحدث فارقا بالنسبة لنا، لأنهم يعطون جوا مختلفا، ويعطون اللاعب لتقديم أفضل ما لديخ، أعتقد أنهم السبب الرئيسي في حدوث بعض النتائج المجنونة". وعن تألق جوتا، قال صلاح:" نحن سعداء من أجله، كزملاء في الفريق، نحاول أن نساعد بعضنا البعض كل يوم في التدريب، لذا رؤية لاعب جديد يأتي إلينا ويسجل العديد من الأهداف فإن هذا يشعرنا بالسعادة، كما أنه يساعد الفريق، ويسهل علينا المهمة في خط الهجوم. يذكر أن محمد صلاح تعافي، أول، أمس، الأحد، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". كان محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، الأسبوع قبل الماضي، لخوض مواجهتي توجو بالجولة الثالثة والرابعة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية. ويستعد فريق ليفربول لمواجهة أتلانتا غدا، الأربعاء، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، ويحل أياكس أمستردام ثانيا بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن أتلانتا صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد ميتييلاند الدنماركي في المركز الأخير بدون نقاط.