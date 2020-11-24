الأهلي يكرم الموسيقار العالمي عمر خيرت.. صور

وحضر اللقاء كل من العامري فاروق، نائب الرئيس، وخالد الدرندلي، أمين الصندوق، وخالد مرتجي وإبراهيم الكفراوي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين، أعضاء المجلس، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي.



جاءت زيارة الموسيقار عمر خيرت للنادي الأهلي لتقديم التهنئة للكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة، بعد الفوز بلقب الدوري للمرة الـ٤٢ في تاريخه.



وعبر خيرت عن تقديره للنادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا أنه أحد المنتمين له، وتمنى التوفيق لنادي القرن في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.



وأشاد عمر خيرت بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الإدارة على كافة المستويات، لخدمة الأعضاء والارتقاء بمنشآت النادي.



ومن جانبه رحب الكابتن محمود الخطيب بالموسيقار عمر خيرت، مؤكدًا أنه قيمة فنية كبيرة تسعد ملايين المصريين والشعب العربي بفنه

الراقي وذوقه الرفيع.