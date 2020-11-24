لدواع أمنية.. اتحاد الكرة يؤجل مباراة شبين وسرس الليان

قررت لجنة المسابقات فى القسم الثاني باتحاد الكرة تأجيل مباراة جمهورية شبين وسرس الليان في الجولة الأولي بالقسم الثاني لتقام يوم السبت المقبل بدلا من غدا الاربعاء.

يأتي ذلك بسبب رفض الجهات الامنية بالمنوفية إقامة المباراة. علي استاد نادي الجمهورية بشبين.

وطالبت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة خالد كامل مسؤولى نادي جمهورية شبين بترشيح ملعب بديل وضرورة التواصل مع الجهات الأمنية من أجل الحصول على الموافقة النهائية لخوض المباراة فى الموعد الجديد سالف الذكر.

وسبق أن أجرى اتحاد الكرة قرعة دورى القسم الثانى للموسم الكروى الجديد 2020 / 2021، وجاءت أبرز مواجهات الأسبوع الأول، بين الترسانة وسكة الحديد، والرجاء مع فاركو، ودمنهور وحرس الحدود، والزرقا وطنطا، والداخلية والنصر.

وعرض مسئولو اتحاد الكرة المسافات التى تقطعها فرق دورى القسم الثانى فى السفر لخوض مباريات الدورى، وذلك خلال قرعة أندية القسم الثاني بمجموعاته الثلاث، ويقوم جمال محمد على بشرح تفصيلي لنظام المسابقة، وكذلك مسابقة القسم الثالث، بالاضافة لتقييم شامل للموسم الماضى، وبناءً على تلك المسافات الكبيرة، قرر اتحاد الكرة وضع فريقى الإعلاميين والشرقية للدخان ضمن مجموعة الصعيد، خاصة أن الإعلاميين سبق ولعب في مجموعة الصعيد، بجانب وضع طنطا ضمن مجموعة القاهرة.

وكان جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة أكد أن هناك 30 ناديا جديدا طلبوا الانضمام للجمعية العمومية للجبلاية، لافتًا إلى أنه تتم دراسة تلك الطلبات من حيث استيفاء الشروط القانونية قبل البت فيها، وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة 597 ناديا، مقسمة لـ18 ناديا فى القسم الأول، و26 فى القسم الثانى، و167 فى القسم الثالث، و276 فى القسم الرابع.

وخاطب اتحاد الكرة الأندية لإرسال مندوبيها المفوضين لحضور مراسم القرعة، مع موافاة اتحاد الكرة ببيان رسمى يتضمن الملعب الرسمى الذى سيخوض عليه الفريق مبارياته، وأيضا الملعب البديل، وموافقة الجهات الأمنية على ذلك، وكذلك الزى الأصلى والبديل، مع اعتماد مندوب مفوض للتعامل معه أثناء الموسم الرياضى.