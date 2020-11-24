أسامة نبيه: زد يهدف لاكتشاف أكثر من محمد صلاح

أكد أسامة نبيه المدير الفني لفريق زد إن المشروع الجديد سيخرج أكثر من لاعب كبير أمثال محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول بالدوري الانجليزي.

وأضاف : اتمنى إن يكون لي دور حتي لو بسيط لتحقيق حلم الشركة والجديدة، ولدي طموح كبير في تجربة جديدة وكبيرة وهذا السبب وراء التدريب في السعودية.

وأوضح: تمكنا من تدعيم صفوف النادي في أقل من 10 أيام وتم ضم 16 لاعبا بين الخبرات في الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني .

جاء ذلك في حضور عدد كبير من نجوم كره القدم مثل عماد متعب ومحمد شوقي وحازم إمام وخالد بيبو ونخبه من الإعلاميين ابرزهم هاني حتحوت وسيف زاهر. ويقدم مشروع "زد" في القاهرة الجديدة، والمقام على مساحة 360 فدانا بامتداد شارع التسعين، مشروع متكامل يجمع بين المساحات الخضراء الواسعة والتي تمثل 176 فدانا من المساحة الكلية للمشروع، لتتيح مختلف الرياضات والأنشطة في النادي الرياضي القائم على مساحة 40 فدانا، بالإضافة إلى الوحدات السكنية والتجارية المتطورة، والتي قامت على تصميمها وتنفيذها شركة WATG للاستشارات.

وأوضح القائمون على المشروع ان الهدف يكمن فى اكتشاف العديد من المواهب فى الرياضيات المختلفة واكتشاف ١٠٠ نسخة من محمد صلاح ليكون سفيرا لمصر فى الخارج.