نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موقف نجم الأهلي من نهائي أبطال أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد محمود طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقف المهاجم النيجيري جونيور أجايي من المشاركة في مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موقف أجايي من نهائي أفريقيا أمام الزمالك

وأكد طبيب الأهلي أن النيجيري جونيور أجايي جاهز من أجل المشاركة في مباراة الزمالك ضمن إطار منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة المُقبلة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.