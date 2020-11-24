نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينفي التعاقد مع نجم المنتخب الأوليمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى مصدر مسؤول بنادي الزمالك، التوصل لاتفاق لضم نجم المنتخب الأوليمبي، خلال سوق الانتقالات.

وادعت تقارير صحفية، اتفاق الزمالك مع نادي النجوم، لضم اللاعب كريم فؤاد، المعار إلى فريق إنبي.

وأكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه لا صحة لما يتردد حول تعاقد الزمالك مع كريم فؤاد.

وكان محمد الطويلة، رئيس نجوم المستقبل، قد قال إن هناك عرضا من أحد الأندية الكبرى بالبرتغال للتعاقد مع كريم فؤاد ولكن ظروف الطيران منعت من إتمام الصفقة، مشيرا إلى أنه يفضل انتقال اللاعب للاحتراف الخارجي عن بقائه داخل مصر.