نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاسيميرو: نرغب في تصدر المجموعة الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال لاعب ريال مدريد الإسباني، البرازيلي كاسيميرو، إن "فريقه يرغب في تصدر مجموعته في دوري الأبطال"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعتمد عليهم وإيمانه بقدرة فريقه على "التطور".

وقال كاسيميرو في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" "تحلينا بالقوة في مباراة إنتر (التي فاز بها الريال بنتيجة 3-2). وبفضل هذا التركيز حققنا النصر. العمل الذهني والتركيز الذي تعاملنا به طوال المباراة لهما أهمية كبيرة".

وأضاف اللاعب "نعرف أن أمامنا طريقاً طويلاً يجب السير فيه، رغم هذا الفوز المهم. نرغب في تصدر مجموعتنا. لدينا فرصة والأمر بين أيدينا".

ويلعب ريال مدريد في المجموعة الثانية التي يتصدرها بروسيا مونشنغلادباخ بخمس نقاط وستكون مباراته الأربعاء المقبل مع إنتر نارية لأن كل فريق معه أربع نقاط.

وتابع اللاعب "نعرف أن المجموعة صعبة. يمتلك شاختار لاعبين برازيليين جيدين. بروسيا يلعب جيدًا في ألمانيا ومدربه أفكاره واضحة وإنتر فريق كبير بحكم العادة".

وعن أهمية القائد سرخيو راموس للفريق قال "إنه قائد داخل غرف تبديل الملابس وفي الملعب. اللعب إلى جواره كل هذه السنوات كان أمراً ممتعاً. ما يفعله حالياً هو كتابة اسمه في تاريخ النادي. إنه لا يستسلم أبدا ويرغب دائماً في القتال والفوز، لهذا يدفع الفريق نحو الأمام. إنه نموذج يقتدى به".

وبخصوص مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان "الحديث عن زيدان سهل للغاية فهو كان قدوتي كلاعب لأنه يلعب في وسط الملعب. صحيح أن مميزاته مختلفة عني، لكنني أقدر أسلوبه، وكمدرب ندرك جميها ما الذي فعله ويفعله من أجل ريال مدريد".