بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤولي النادي الأهلي عن موقف مروان محسن نجم هجوم الفريق الأول من مواجهة الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

جاء ذلك بعد تعرض مروان محسن لكدمتين على مستوى الأنكل، بأحد تدريبات الفريق التي سبقت مواجهة أبو قير للأسمدة في بطولة كأس مصر.

وتجددت إصابة اللاعب مرة أخرى خلال دقائق مشاركته في مباراة أبو قير للأسمدة، إلا أن الجهاز الطبي أكد أن إصابة اللاعب بسيطة ولن تؤثر على حظوظه في التواجد بمباراة الزمالك المرتقبة.

وتأهل الاهلي للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بعد الفوز على أبوقير بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعت بينهما مساء السبت الماضي، في دور الثمانية لكأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للكأس يوم 1 ديسمبر المقبل.