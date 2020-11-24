ضمن سلسلة معاك أون لاين .. وزير الرياضة يشهد ندوة مصر أولا .. لا للتعصب

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، ندوة حوارية بمسرح وزارة الشباب والرياضة، ضمن سلسلة لقاءات معاك اون لاين ندوة حوارية مع مجموعة من الشباب تحت عنوان " مصر اولا... لا للتعصب "

والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، والمجلس الإعلى لتنظيم الإعلام ، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي دعوة الشباب إلي الوحدة والابتعاد عن التعصب والكراهية. اوضح صبحي ان المبادرة التي تبنتها الوزارة تعمل علي عدة محاور، الاولي منها هي نشر الوعي بين المواطنين لنبذ التعصب والبعد عن الكراهية ونشر قيم التسامح في مختلف المجالات بين الناس، مضيفا ان الوزارة باكملها تعمل علي قدم وساق من اجل رفع درجات الوعي لدي المواطن المصري للعمل علي الحد من الكراهية مع وضع ثوابت واضحة ومحددة يتم الالتزام بها والعمل بها، الامر الذي يتم بتضافر كل الجهود مع وزارة الشباب والرياضة من اجل نشر المبادرة ورفع الوعي لدي الجماهير.

اكد الكابتن محمود سعد علي اهمية المبادرة التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة، مشددا علي اهمية اتخاذ هذه المبادرة بكل الجدية والخروج بتوصيات من الجمهور العريض لتساند الوزارة في تفعيل المبادرة وانتشارها. شدد الكابتن ضياء السيد علي اهمية نبذ التعصب، ونشر قيم التسامح بين الجميع، الامر الذي تعكف عليه حاليا وزارة الشباب والرياضة في مبادرتها التي اطلقتها، وهي لا تشمل فقط المباراة المرتقبة بين الاهلي والزمالك، ولكن تمتد لما بعد واثارها الايجابية كبيرة جدا علي الشعب المصري. فيما اوضح الكابتن عبد الظاهر السقا علي اهمية العمل بالتوازي بين ارض الواقع مع العمل في مواقع التواصل الاجتماعي من اجل نشر قيمة المبادرة التي تتبناها الوزارة، ونشر قيم التسامح بين الجميع ونبذ التعصب والتطرف فيما بينهم. حضر الندوة الكابتن محمود سعد، الكابتن ضياء السيد والكابتن عبد الظاهر السقا وعدد من النجوم وقيادات الوزارة.